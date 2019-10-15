Выборжанку Елену Таракановскую поздравили с 90-летием

14 октября свой 90-й день рождения отметила жительница Выборга Елена Ивановна Таракановская. В этот день она получила многочисленные поздравления от друзей и родственников. Навестил Елену Ивановну и глава Выборгского района Дмитрий Никулин. Он вручил виновнице торжества цветы и поздравительные письма от губернатора региона и от президента России Владимира Путина. Елена Ивановна поделилась с гостями секретом - как не стареть душой и телом...