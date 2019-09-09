Выборы в Выборгском районе прошли на достойном уровне, считают в территориальной избирательной комиссии

Замечаний и жалоб в ходе избирательного процесса не было. В течение всего дня на избирательных участках дежурили наблюдатели и сами кандидаты, для того чтобы убедиться в честности и прозрачности выборов. Более 33-х тысяч человек проявили свою гражданскую позицию, отдав свои голоса за тех кандидатов в депутаты, которым доверяют. В библиотеке Аалто на 244-м избирательном участке явка составила около 24-х процентов.