Выборгского шахматиста ждут на Кубке мира

Уроженец Выборга Кирилл Алексеенко примет участие в играх Кубка мира по шахматам и поборется за право сыграть с действующим чемпионом мира. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Кубок мира ФИДЕ пройдет с 9 сентября по 4 октября. В турнире участвуют 128 игроков из 47 стран.

Отборочный матч называют партией претендентов. Победитель турнира получит право сразиться за звание с действующим чемпионом мира по шахматам. Сейчас этот титул принадлежит Магнусу Карлсену.

Напомним, спортивная карьера Кирилла Алексеенко началась в шахматной секции Выборга под руководством многократного чемпиона города Сергея Балякина.