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Сегодня, 11:44

Выборгского шахматиста ждут на Кубке мира

Уроженец Выборга Кирилл Алексеенко примет участие в играх Кубка мира по шахматам и поборется за право сыграть с действующим чемпионом мира. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Кубок мира ФИДЕ пройдет с 9 сентября по 4 октября. В турнире участвуют 128 игроков из 47 стран.
Отборочный матч называют партией претендентов. Победитель турнира получит право сразиться за звание с действующим чемпионом мира по шахматам. Сейчас этот титул принадлежит Магнусу Карлсену. 
Напомним, спортивная карьера Кирилла Алексеенко началась в шахматной секции Выборга под руководством многократного чемпиона города Сергея Балякина.

Метки кирилл алексеенкокубок мирашахматы
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