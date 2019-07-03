Выборгское рабочее училище получило свой кров

Бывшая библиотека полностью обновлена и перестроена под нужды училища

Вчера на празднике открытия была ценная программа, а зал был полон публики

Газета "Karjala" , 16 сентября 1935

Вчера Выборгскому рабочему училищу было передано здание бывшей библиотеки, где в течение лета, по чертежам Уно Ульберга, были сделаны значительные изменения под нужды училища и старших классов, находящейся здесь временно народной школы. Помещения бывшей библиотеки стали выглядеть очень радостно и рационально. Бывший газетно-журнальный зал превратился в зал парадный, вмещающий 300 человек. Из бывшего отдела рукописей и абонемента сейчас сделано три классных комнаты и одна маленькая комната, которая также может использоваться в учебных целях. В коридоре сделано довольно вместительное фойе, где не будет толчеи и можно повесить на вешалки верхнюю одежду. Также в здании есть место для канцелярии и отдела рукописей училища. Эти помещения также можно использовать и как классные комнаты.

Множество людей пришло на праздник начала нового учебного года, который в свете получения училищем нового дома, носил более торжественный характер. Парадный зал был полон. В числе гостей были те, кто помнит, как в этом зале, начиная с 1896 года, проводились лекции и мероприятия народного училища и, как по вечерам в период с 1908 по 1919 год, Рабочее училище использовало этот зал, хотя он и принадлежал библиотеке.

После того, как оркестр Рабочего училища под управлением кантора Тилли исполнил несколько музыкальных номеров, на трибуну поднялся мэр города А. Туурна. Он сказал о том, что в нашей учебной работе определяющими понятиями являются понятия культуры и свободы и как мы строим процесс обучения на этих принципах. Городские власти всегда высоко ценили работу училища и сегодня вручают ему ключи от нового дома. Принявший от мэра ключи, председатель правления училища, доктор О. Бруммер, поблагодарил за такой подарок и сказал, что в своей работе они сподвигают людей, увлекают нацию к поиску правды и фактов, хотя в этом и нет какой-то меркантильной цели. То, что училище собрало вокруг себя за годы полторы тысячи учеников, которые приняли для себя увлечение поиском знаний, и стало той заслугой, что сегодня город преподнес училищу ключи от собственного дома.

После этого выступил хор училища, а мадемуазель Экман сказала свою речь. Затем руководитель училища, магистр Арво Инкиля, поделился с присутствующими учебным планом на новый учебный год.

Во второй части вечера вновь выступил хор, была сыграна мелодрама "Месть Киммо", музыку к которой написал господин Улманен и мадемуазель Маркевец, госпожа Укконен исполнила несколько песен, а группа чтецов училища прочла по ролям "Караван" Ууно Кайла. В конце вечера председатель совета учеников, господин Аарне Паананен, сказал заключительную речь и весь зал хором исполнил студенческий марш.