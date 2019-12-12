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Сегодня, 11:08

Выборгским старшеклассникам рассказали о правах человека

"Будь свободен сам и уважай свободу других людей". Под таким лозунгом в выборгской школе №12 состоялся урок "Права человека". В этом году акция в Ленинградской области была особенно масштабной - единый урок прошёл в старших классах 345-ти школ.
 

Метки единый урокправа человека
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