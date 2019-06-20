Выборгским работодателям рассказали об изменениях в системе соцстраха

С 1 июля 2020 года в Ленинградской области изменится порядок выплаты социальных пособий. В связи с этим региональное отделение Фонда социального страхования проводит серию выездных семинаров. На встречу в Выборге были приглашены крупнейшие работодатели - с наибольшим числом застрахованных лиц в штате. Специалисты рассказали присутствующим о новых правилах расчета пособий, документах и алгоритме действий в переходный период.