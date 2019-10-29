Выборгским хипстерам нравится работать в порту

Новое комфортное место для работы предложили фрилансерам две молодые выборгские бизнес-леди. В коворкинге «Место идей» на Южном Валу прошла первая лекция. И посвящена она была созданию личного бренда.

Дословно коворкинг переводится как "совместная работа". Но фактически – это общественный офис, арендовать рабочее место в котором может любой. Если вы фрилансер, работаете дистанционно и весь рабочий коллектив состоит из вашей же персоны – вам в коворкинг.

Валентина Иванова, руководитель коворкинга Я работала на удаленке. И мне не хватало места, где можно поработать. Кофейни не подходят. Дома отвлекает быт. Хотелось создать площадку, интересную и комфортную, где можно работать.

Те, кто уже попробовал работать в новом пространстве, говорят, что думать и творить здесь проще: не нужно постоянно заказывать кофе и смущать бариста, не отвлекают посторонние звуки и суета. А еще здесь можно познакомиться с такими же творческими людьми, создать перспективные коллаборации, узнать что-то новое.

Дарья Дятлова, директор по развитию коворкинга Мы планируем 2-3 раза в неделю проводить мероприятия для предпринимателей, тренинги, лекции. Есть много запросов по мастер-классам. В проекте – открытие школы молодого предпринимателя. Мы будем приглашать тренеров, действующих бизнесменов, которые помогут молодым коллегам освоить основы собственного дела. Обучение в школе будет безвозмездным.

Да, вечерами "Место идей" превращается в творческое пространство, где удобно проводить мероприятия с большим количеством людей. Это могут быть и творческие встречи, и квизы, и обучающие встречи. Это, кстати, первый коворкинг в городе, совмещенные с творческим пространством.

Руководители "Места идей" готовы рассмотреть любые предложения о проведении мероприятий. А уже в ближайшие выходные здесь пройдет Хеллоуин. Для гостей коворкинга проведут тематические матер-классы по флористике и по макияжу.