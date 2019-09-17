Выборгским детям показали, как искать выход из сложных жизненных ситуаций

На фестивале «Балтийский кукловорот» прошел показ авторского спектакля «Домовой».

Авторский моноспектакль, уже оценили во Франции, Швейцарии и Сординии, теперь "Домойвой" Игоря Мамленкова попал на суд к выборгским детям. Постановка затрагивает острую тему поиска выхода из базнадежной ситуации и по словам автора, построена на реальном опыте.

Вся история полностью из практики. С помощью этой постановки мне хотелось передать надежду. Когда ты берешь свою боль, свои переживания, и смеешься над этим, это не плохой фундамент.

Рецепт борьбы и преодоления старый как мир - принять себя и научится смеяться над своими страхами и проблемами. Что на деле не так просто как кажется. Потому на помощь главному герою приходит домовой.

Я поставил человека в самые плохие условия, где он готов покончить с собой. И приходит домовой, который как-то его трансформирует и дает ему надежду.

Не смотря на то, что в постановке задействован только один актер, действие очень динамичное и интерактивное. Дети в зале буквально скачут от восторга. Реакция взрослой аудитории не так однозначна, но посмотреть на современный европейский театр, возможно, все таки стоит. Как знать, может кому-то это поможет найти своего собственного "Домового".