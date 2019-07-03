Выборгский судостроительный завод отмечает день основания предприятия



Сегодня Выборгскому судостроительному заводу исполнился 71 год. В этот день в 1948 году было утверждено "Временное положение о введённом в частичную эксплуатацию заводе № 870 Министерства судостроительной промышленности". С того момента предприятие стало неотъемлемой частью отечественного судостроения и градообразующим предприятием.

Медиа Группа "Наш Город" поздравляет корабелов и желает Выборгскому судостроительному заводу процветания!