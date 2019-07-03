Выборгский суд вынес приговор за жестокое убийство



Приговором Выборгского городского суда за совершение убийства осужден житель Выборгского района Ленобласти. Преступление было совершено в декабре прошлого года во время "посиделок" со спиртным. В ходе внезапно возникшей ссоры подсудимый нанес своему гостю 46 ножевых ранений и два удара топором. Потерпевший скончался на месте. Убийца вытащил тело из дома и, оттащив его на 30 метров от дома, бросил на дороге, а сам вернулся в дом, где сжег свою майку со следами крови и лег спать.

Суд признал подсудимого виновным в совершении убийства и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии особого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить отцу погибшего полтора миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.