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Сегодня, 13:42

Выборгский следственный отдел подводит итоги

Следственный комитет России отмечает 9 лет со дня образования. 15 января 2011 года ведомство было выделено из системы прокуратуры в самостоятельный орган. Сегодня в Следственном отделе по городу Выборгу трудится 12 человек...
 

Метки 2019 годитогиследственный отдел
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