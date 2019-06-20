Следственный комитет России отмечает 9 лет со дня образования. 15 января 2011 года ведомство было выделено из системы прокуратуры в самостоятельный орган. Сегодня в Следственном отделе по городу Выборгу трудится 12 человек...
Выборгский следственный отдел подводит итоги
Следственный комитет России отмечает 9 лет со дня образования. 15 января 2011 года ведомство было выделено из системы прокуратуры в самостоятельный орган. Сегодня в Следственном отделе по городу Выборгу трудится 12 человек...
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