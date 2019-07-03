Выборгский силач взял золото на Первенстве СЗФО по пауэрлифтингу 



Первенство СЗФО по пауэрлифтингу в спортивных дисциплинах "троеборье" и "троеборье классическое" проходило в выходные дни в Выборге. В соревнованиях приняли участие представители Вологодской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Коми. По итогам соревнований спортсмены Ленобласти стали лучшими. Регион представляли участники из Выборгского, Всеволожского, Приозерского и Тихвинского районов. Выборжец Василий Пореченков занял первое место в своей категории.