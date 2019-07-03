Выборгский район получил 10-миллионный грант





Выборгский район вошел в тройку муниципальных образований Ленинградской области с эффективно работающей властью и получит грант в размере 10 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко. Средства могут быть потрачены на ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования или дорог местного значения.

Гранты получат также Волосовский, Всеволожский, Сланцевский, Лужский, Гатчинский и Ломоносовский районы.