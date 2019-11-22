Выборгский детсад признан лучшим в Ленинградской области

Управляющий совет, созданный в выборгском деском саду №25, оказался лучшей моделью государственно-общественного управления образованием в регионе. В его состав входят и родители, и педагоги. Совет работает уже 3 года, и решает не только проблемы благоустройства садика, но и улучшения образовательных программ.

Александр Михайлов, депутат округа №18 в Выборге В садике образован управляющий совет, который работает над различными проектами, чтобы детям было комфортно ходить в садик, заниматься, проводить время на детских площадках и внутри садика. Наша задача - улучшить условия и качество дошкольного образования детей.

Совет, в том числе, принимает участие в распределение бюджетных и внебюджетных средств. Так, например, при обсуждении благоустройства территории садика появился проект "Терренкур". "Хотелось, чтобы каждая прогулка детей была познавательной, интересной и запоминающейся," - отмечают родители.

В итоге появились 12 тематических станций. Например, метеостанция, на которой ребятишки наглядно изучают явления природы. Или "Красная книга", где высажены редкие растения Ленобласти, и где дети знакомятся с флорой региона.

Екатерина Авдошина, заместитель заведущей по воспитательной и методической работе Совместно с управляющим советом мы создали критерии оценки работы воспитателей. И педагоги, которые оказались лучшими по итогам года, получают материальное поощрение. Это стимулирует сотрудников работать лучше.

Сейчас, считают родители, у управляющего совета наработан достаточный опыт, чтобы поделиться им с другими детскими садиками Выборга и района.

