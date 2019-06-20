Выборгских пенсионеров продолжают обманывать аферисты





Мошенники изобретают всё новые способы отъёма денег у доверчивых пенсионеров. Об очередной их уловке сообщила сегодня жительница Выборга, позвонив в редакцию Медиа Группы "Наш Город". Накануне двое мужчин попытались бессовестно обмануть ее мать - пожилую женщину, живущую в одном из домов на улице Спортивной. Вначале они позвонили пенсионерке, назвав ее по имени-отчеству, и сообщили, что в честь годовщины снятия блокады Ленинграда у них есть для нее приятный сюрприз. На следующий день после звонка они явились к ней домой и сказали, что пожилой даме полагается подарок - сертификат на ремонт квартиры. Они осмотрели ее жилье, якобы с целью оценки стоимости ремонтных работ, а потом сообщили, что заложенной в сертификат суммы не хватит, и женщине придется доплачивать. К счастью, достаточной суммы наличных денег в доме не было, и мошенники ушли ни с чем...



Пожалуйста, будьте внимательны к своим престарелым родственникам, соседям, знакомым! Предупредите их о возможной опасности. Пожилые люди доверчивы, и этим безнаказанно пользуются многочисленные аферисты.