Выборгских Героев Отечества увековечат в двухтомном издании

В День Героев Отечества фонды выставочного зала «Выборг - город воинской славы» пополнились ценным экспонатом. Потомки Константина Шестакова – героя освобождения Выборга - передали почетную грамоту, в которой красноармейцу Шестакову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Звание Героев Советского Союза и Российской Федерации имеют 550 выборжцев. Их имена увековечат в двухтомной книге, отпечатать которую планируют к 75-летию Великой Победы. Как рассказал Председатель совета Офицерского собрания Анатолий Смольянинов, первый том посвящен Героям Советского Союза, защищавшим Выборг, и полным кавалерам ордена Славы. Второй том расскажет о воинских захоронениях на территории Выборга и района, а также об улицах и поселках, названных в честь Героев. Книга готовится к изданию при поддержке администрации Выборгского района, Городского информационного центра и общественной организации "Офицеры 30 Гвардейского армейского корпуса".

В этот же день состоялось еще одно знаковое событие: потомки Константина Шестакова – героя освобождения Выборга - передали в выставочный зал "Выборг – город воинской славы" оригинал почетной грамоты, свидетельствующей, что гвардии красноармейцу К.К. Шестакову 24 марта 1945 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.