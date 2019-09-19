Самые быстрые, меткие и прыгучие школьники поедут в Гатчину

Ученики школ выборгского района проверили свою физическую подготовку на зональных соревнованиях по легкой атлетике. Их результаты пошли в зачет 55-й областной спартакиады школьников и норм ГТО.

Зональные соревнования в зачет спартакиады школьников Ленобласти проводили на стадионе "Авангард" три дня. В первый свою физическую подготовку демонстрировали восьмиклассники крупных школ района, во второй – ученики 6-9 классов сельских школ, а затем и школ Выборга.

Карина Гарифулина, ученица приморской школы Я хочу проверить себя. Буду участвовать во всех соревнованиях. Больше рассчитываю на результаты в беге на 1 километр.

В программу соревнований кроме бега на 1000 м входит метание мяча, прыжок в длину с места и эстафетный бег 6 по 60 м (3 девушки и 3 юноши).

Алексей Волков, главный судья соревнований Все эти виды входят в программу ГТО. Ребята, которые зарегистрированы на сайте, могут эти нормативы получить себе в зачет.

По итогам соревнований две сильнейшие школьные команды из Выборгского района поедут в начале октября на финальный этап спартакиады в Гатчину.