Выборгские тхэквондисты отрепетировали выступление к Чемпионату России

Перед поездкой на Чемпионат РФ выборгские тхэквондисты провели тренировочный турнир. Ребята продемонстрировали, насколько готовы к крупным соревнованиям. А тренеры смогли «отредактировать» допущенные маленькими спортсменами ошибки.

Успешное выступление на Чемпионате позволяет спортсменам выполнить нормативы для получения очередного разряда. К тому же, на всероссийских соревнованиях проходит отбор в сборную страны.

Олег Дубовский, руководитель спортивного клуба "Витязь" Чемпионат России пройдет в Москве с 5 по 10 ноября. Ребята сейчас активно к нему готовятся. Сегодняшний турнир помогает им настроиться на соревнования, а тренерам проанализировать выступления, исправить ошибки.

На татами в ТЦ "Кубус" выступили дети 10-11 лет с уровнем мастерства от белого пояса до синего. Синие и зеленые пояса выполнили туль – технический комплекс, и провели спарринги. Для детей бои проводятся в 1 раунд длиной 1,5 минуты.



