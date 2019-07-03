Выборгские священнослужители приняли участие в Крестном ходе на Невском

Невский проспект в Петербурге сегодня перекрыли из-за Крестного хода.

Колонна верующих во главе с представителями духовенства двигалась Крестным ходом по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре. Порядок обеспечивали сотрудники Росгвардии и ОМОН. Шествие проходило под колокольный звон. Колокола установили на передвижной звоннице. Как нам сообщили в пресс-службе Выборгской епархии, в составе колонны были также выборгские священнослужители и миряне во главе с епископом Выборгским и Приозерским Игнатием.



Крестный ход посвящен перенесению мощей князя Александра Невского из города Владимира в Петербург в 1724 году. Отмечать этот день верующие начали по указу императрицы Елизаветы Петровны. Но в 1921 году традиция оборвалась и возобновилась лишь 7 лет назад. В 2018 году в Крестном ходе приняли участие больше ста тысяч человек.