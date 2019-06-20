Выборгские студенты отметили Татьянин день

История студенческого праздника под названием Татьянин день уходит корнями в далёкое прошлое. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании Московского университета. Именно этот день в дальнейшем стал считаться праздником не только студентов, но и преподавателей. В преддверии Дня российского студенчества в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" прошла познавательная лекция для учащихся выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина...