Выборгские спортсмены выступят на Первенстве России по фехтованию

Это стало известно после оглашения итогов Первенства СЗФО по фехтованию, которое состоялось в Выборге.

Первенство Северо-Западного Федерального округа по фехтованию на шпагах проводилось на протяжении 2 дней. Участие в соревнованиях приняли спортсмены 2003-2007 г.р. Всего в личных и командных соревнованиях участвовали 139 ребят: 75 юношей и 64 девушки. Это последнее зачетное мероприятие перед Первенством России, которое состоится 6 февраля в Сочи. Именно по окончании Первенства СЗФО и формируется конечный состав сборной команды .

Игорь Сидоров, старший тренер отделения фехтования СШОР "Фаворит" Это очень престижно, когда спортсмен выигрывает Первенство СЗФО. Очки идут и в школу, и индивидуально здесь можно получать разряды. Но основная задача стоит для тренерского состава - это последняя возможность внести какие-либо коррективы и правильно сформировать команду.