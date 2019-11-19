Выборгские школьники увидели, как вредные привычки разрушают организм

Для выборгских девятиклассников устроили научное шоу. Интерактивный урок в школе № 6 посвятили здоровому образу жизни. Ребятам рассказали о пагубном влиянии плохих привычек на растущий организм подростков и показали ряд научных экспериментов. Такие занятия в выборгских школах организует отдел молодежной политики районной администрации. Подобные занятия пройдут и в других образовательных учреждениях Выборгского района.