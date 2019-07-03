Выборгские школьники и студенты напишут экономический диктант



Ленинградская область присоединилась к общероссийской образовательной акции, которая состоится 9 октября. Акция призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. Тема диктанта - "Сильная экономика — процветающая Россия!".

Задания составлены для двух категорий участников. Первая - это учащиеся 9-11 классов и организаций среднего профессионального образования, вторая - для студентов и преподавателей вузов, специалистов, представителей бизнеса, госслужащих и всех желающих.

В Выборгском районе диктант будут писать на двух площадках: в школе № 37 г. Выборга и в Первомайском центре образования.