Выборгские рукопашники отлично выступили на всероссийских соревнованиях





В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек с 12 до 21 года. Участвовало более 320 спортсменов со всей страны. Воспитанники СШОР "Фаворит" в составе сборной Ленинградской области заняли второе и третье командные места.

В личном зачете золотую медаль завоевала Олеся Спехова; серебро - Денис Осипов; бронзу - Семён Омельченко, Никита Красов, Егор Горощенко и Алексей Банников.Тренируют ребят Алексей Рябков и Евгений Омельченко.