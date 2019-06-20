Выборгские растения перепутали зиму с весной

Плюсовые температуры этой зимой близки к рекордным. Обычно в "холодное время года" растения находятся в состоянии спячки. Но в этом году все иначе.
Галина Голоус, рабочий зеленого хозяйства Станции юных натуралистов
Такая аномальная погода отражается на растениях тем, что набухают почки сирени, примула у нас зацвела. Ромашки полностью выбросили зелень. Пошла зелень сельдерея и петрушки. Из плодовых – смородина. Она у нас вся в почках. Яблоня тоже начала набухать. Но это не значит, что растения пропадут. Просто уже не будет такого обильного цветения.
Но синоптики обещают, что похолодание всё-таки будет. А это, как утверждают специалисты, также негативно может отразиться на флоре.
Галина Голоус, рабочий зеленого хозяйства Станции юных натуралистов
Процентов на 15-20 урожайность упадет. Ведь клетка – это живой организм, который состоит из воды. При морозах вода начинает кристаллизоваться в почках, и разрывает ядро в клетке. Но у каждого растения есть еще спящие почки, и когда придет интенсивное тепло, естественно, они начнут распускаться.