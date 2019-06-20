Выборгские растения перепутали зиму с весной

Зима в этом году выдалась аномально теплой. Такую погоду некоторые растения восприняли как наступление весны.

Плюсовые температуры этой зимой близки к рекордным. Обычно в "холодное время года" растения находятся в состоянии спячки. Но в этом году все иначе.



Галина Голоус, рабочий зеленого хозяйства Станции юных натуралистов Такая аномальная погода отражается на растениях тем, что набухают почки сирени, примула у нас зацвела. Ромашки полностью выбросили зелень. Пошла зелень сельдерея и петрушки. Из плодовых – смородина. Она у нас вся в почках. Яблоня тоже начала набухать. Но это не значит, что растения пропадут. Просто уже не будет такого обильного цветения.

Но синоптики обещают, что похолодание всё-таки будет. А это, как утверждают специалисты, также негативно может отразиться на флоре.