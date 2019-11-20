Выборгские мастерицы привезли гран при с конкурса "Киришский сувенир". Он состоялся в рамках проекта "Сохранение и развитие киришского кружева".
Наши кружевницы переняли европейскую технологию и привнесли в неё местный колорит.
Выборгские кружевницы удивили жюри качеством плетения и быстротой исполнения
Выборгские мастерицы привезли гран при с конкурса "Киришский сувенир". Он состоялся в рамках проекта "Сохранение и развитие киришского кружева".
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