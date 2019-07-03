Выборгские кадеты танцевали на Международном благотворительном балу 

Кадеты из школы № 7 заслужили поездку в Москву на бал.

В московском Гостином дворе традиционно состоялся IV Международный благотворительный кадетский бал. В нем приняли участие лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, Суворовских и Нахимовских училищ, ученики кадетских классов, воспитанники социальных учреждений России из 65 регионов РФ. Ленинградскую область представила делегация Выборгского района, в состав которой вошли восьмиклассники - ученики кадетского класса ГИБДД из школы № 7 - и их руководители: зам. директора по воспитательной работе Вера Корнеева и педагог дополнительного образования Ирина Козлова.