  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
Сегодня, 12:56

Выборгские футболисты десятый раз завоевали Кубок Ленобласти

В финальном матче Кубка Ленинградской области по футболу встретились лидер нынешнего чемпионата, чемпион 2018 года ФК ВМР ЛО из Всеволожского района и 9-кратный обладатель Кубка выборгский "Фаворит". На поле «Рощино Арены» развернулась напряженнейшая борьба двух сильнейших команд региона.

Игра выдалась зрелищной, достойной финала: на стадионе "Рощино Арена" встретились два фаворита чемпионата, практически равные по силам.

Александр Русаков, главный тренер команды "Фаворит"

Игра была равной. Но нам немножко больше повезло. Мы немного больше хотели победить и в итоге добились результата.

Финал кубка Ленинградской области по футболу на Рощино Арена

На 73-й минуте после успешной атаки "Фаворита" Александр Синельников отправил мяч в ворота всеволожской команды. И это оказался единственный гол за весь матч: гости так и не сумели отыграться.

Александр Русаков, главный тренер команды "Фаворит"

Где-то эмоции перехлестывали игроков, везенья не хватило. Но для финала – достойный результат.

В итоге выборгский "Фаворит" стал десятикратным обладателем Кубка Ленинградской области по футболу!

команда Фаворит победитель Кубка Ленинградской области по футболу

Николай Шишкин, зам.главы администрации Выборгского района

Гордость переполняет за то, что наша выборгская команда без единого легионера в составе, только воспитанниками ФК "Фаворита" сумела в 10-й раз завоевать Кубок Ленинградской области! Поздравляю всех с этой большой заслуженной победой. И спасибо команде за массу положительных эмоций.

Кубок Ленинградской области по футболу 

Метки кубок ленинградской области по футболуфаворит выборгфинал кубка ленобласти по футболуфк фаворитфутбол
Категории Новости