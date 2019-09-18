Выборгские футболисты десятый раз завоевали Кубок Ленобласти

В финальном матче Кубка Ленинградской области по футболу встретились лидер нынешнего чемпионата, чемпион 2018 года ФК ВМР ЛО из Всеволожского района и 9-кратный обладатель Кубка выборгский "Фаворит". На поле «Рощино Арены» развернулась напряженнейшая борьба двух сильнейших команд региона.

Игра выдалась зрелищной, достойной финала: на стадионе "Рощино Арена" встретились два фаворита чемпионата, практически равные по силам.

Александр Русаков, главный тренер команды "Фаворит" Игра была равной. Но нам немножко больше повезло. Мы немного больше хотели победить и в итоге добились результата.

На 73-й минуте после успешной атаки "Фаворита" Александр Синельников отправил мяч в ворота всеволожской команды. И это оказался единственный гол за весь матч: гости так и не сумели отыграться.

Александр Русаков, главный тренер команды "Фаворит" Где-то эмоции перехлестывали игроков, везенья не хватило. Но для финала – достойный результат.

В итоге выборгский "Фаворит" стал десятикратным обладателем Кубка Ленинградской области по футболу!