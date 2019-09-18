Выборгские футболисты десятый раз завоевали Кубок Ленобласти

Игра выдалась зрелищной, достойной финала: на стадионе "Рощино Арена" встретились два фаворита чемпионата, практически равные по силам.
Александр Русаков, главный тренер команды "Фаворит"
Игра была равной. Но нам немножко больше повезло. Мы немного больше хотели победить и в итоге добились результата.
На 73-й минуте после успешной атаки "Фаворита" Александр Синельников отправил мяч в ворота всеволожской команды. И это оказался единственный гол за весь матч: гости так и не сумели отыграться.
Александр Русаков, главный тренер команды "Фаворит"
Где-то эмоции перехлестывали игроков, везенья не хватило. Но для финала – достойный результат.
В итоге выборгский "Фаворит" стал десятикратным обладателем Кубка Ленинградской области по футболу!
Николай Шишкин, зам.главы администрации Выборгского района
Гордость переполняет за то, что наша выборгская команда без единого легионера в составе, только воспитанниками ФК "Фаворита" сумела в 10-й раз завоевать Кубок Ленинградской области! Поздравляю всех с этой большой заслуженной победой. И спасибо команде за массу положительных эмоций.