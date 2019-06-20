Выборгские активисты готовят масштабный проект к юбилею Великой Победы

Лидеры муниципального штаба Российского движения школьников встретились с председателями студенческих советов Выборгского района. Темой для обсуждения стала подготовка масштабной акции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня в Выборгском районе насчитывается более 200 школьников-активистов. Каждую пятницу ребята собираются во Дворце творчества и обсуждают новые идеи. В этом году школьники решили объединиться со студентами. Куратором муниципального штаба РДШ была организована встреча с председателями студенческих советов Выборга, на которой обсуждалась подготовка совместной масштабной акции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Цхурбаев, куратор муниципального штаба Российского движения школьников Эта акция – это большой исторический квест. Дворец творчества, РАНХиГС, ЛГУ им. А. С. Пушкина, Институт экономической безопасности и Политехнический колледж "Александровский" станут большими станциями, которые расскажут о годах Великой Отечественной войны.

Планируется, что акция будет проходить в течение 2 недель. Итогом станет большой авторский проект. Его посвятят ветеранам и всем, кто прошел сквозь ужасы войны. По словам Владимира Цхурбаева, задумка воплотить в жизнь подобную масштабную акцию появилась у выборгских активистов еще в прошлом году.

Владимир Цхурбаев, куратор муниципального штаба Российского движения школьников Мы во Дворце творчества уже давно вынашивали эту идею. Просто думали как сделать это, во-первых, интересным, а во-вторых – задействовать как можно больше учащихся наших школ. Ну, и в-третьих, чтобы это было осуществимо.

Ребята активно готовятся к акции. Уже сейчас школьники и студенты проделали более половины всей необходимой работы.