Выборгская таможня подвела итоги работы в праздничные дни





В праздничные дни 2020 года инспекторы Выборгской таможни работали в усиленном режиме. В период с 1 по 8 января 2020 года через автомобильные пункты пропуска проследовало 224 466 физических лиц, оформлено 60 572 легковых автомобиля и 1 309 автобусов.

Выборгский железнодорожный таможенный пост в эти дни работал не менее ударно. За первые восемь дней нового года на поездах "Аллегро" и "Лев Толстой" через границу проследовали 34 212 пассажиров.