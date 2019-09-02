Выборг вспомнит жертв Беслана

3 сентября в России ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 15 лет назад трагедия в Северной Осетии заставила содрогнуться миллионы людей в мире. В результате теракта 1 сентября погибли 334 человека. 186 из них - дети.

Траурная акция "Мы против террора" пройдет на площади Выборгских полков 3 сентября. В ней примут участие члены выборгского отделения всероссийского движения "Волонтеры Победы", молодёжь, жители. В 20 часов в память о погибших будут зажжены свечи.