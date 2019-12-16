Выборг выбрал представителя на полуфинал Чемпионата «Открой рот»

Выборжцы в четвертый раз приняли участие в Чемпионате России по чтению вслух «Открой Рот». Региональный этап прошел в библиотеке Аалто. В полуфинале наш регион будет представлять Наталья Старостина.

Чемпионат "Открой рот" в этом году проходит уже в 7-й раз. Принять участие в нем могут все. В том числе те, кто никогда не выступал на сцене, не читал на публику, но хотел бы попробовать себя в выразительном чтении.

Тем более, что читать пришлось незнакомые тексты. Их организаторы Чемпионата до самого начала соревнования держат в секрете. Сам конкурс проходит в три раунда: стихотворение, художественное и научно-популярное произведение. Говорят, тексты в этом году оказались очень сложными. Особенно раунд, научно-популярных произведений: там оказалось много слов, с которыми чтецы сталкивались впервые в жизни.

Алла Матвиенко, член жюри конкурса "Открой рот" Здорово, что люди приходят на Чемпионат. Они не готовились специально. Пришли, потому, что любят книгу, любят читать, любят устное слово, любят сказать красиво. Этот конкурс поддерживает традиции нашей литературы.

Напомним, Алла Матвиенко – победитель первого выборгского этапа Чемпиона. Последние три года она является членом жюри. Но нам призналась, что во время конкурса частенько хочется встать и самой прочитать. Кстати, Алла Матвиенко пообещала, что в следующем году будет участвовать в конкурсе, как чтец.

Ну а в этом году участников было не очень много, всего 6 человек. Но жюри очень сложно было выбрать победителя. Спорили долго. В итоге победителем регионального этапа признали Наталью Старостину.

