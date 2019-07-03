Выборг – важный узел в международном воздушном движении

По этой причине многие поддерживают идею создания аэропорта. Для аэропорта город предлагает участок в районе Каръяла.

Газета "Karjala" , 19 ноября 1936 года

Еще ранее в разных видах и формах звучала идея создания в Выборге аэропорта, и говорилось о том, что надо сделать, чтобы идея превратилась в результат. Некоторые наши депутаты предложили заложить в бюджет следующего года 3 миллиона марок на эти цели. Кроме этого вопрос попал в круг общественного мнения и другими путями. Мы попросили городского инженера А. Эрикяйнена пролить свет на всю глубину этой идеи.

Гражданские воздушные перевозки, говорит архитектор Эрикяйнен, за последние два десятка лет превратились в постоянную международную практику. Этот вид транспорта, учитывая современный темп, стал неотделим от жизни. Во всем мире сегодня признана необходимость этого вида транспорта, который обладает огромным потенциалом в международных связях. Экономия времени это прямая экономическая выгода для национальных экономик. Это известно каждому и нет необходимости повторяться.

Планирование Финляндских воздушных линий

Финляндия ни в коем случае не должна оставаться в стороне от этого нового вида транспорта, а напротив быть в сфере концентрирующемся международном экономическом соревновании, в котором транспортные связи играют первостепенную роль. Наша государственная власть, как и власть других государств, участвует и экономически поддерживает воздушное движение. В 1933 году государственный комитет по аэродромам изучил организацию аэропортов в нашей стране и предложил ввести, как основу, следующие воздушные линии:

1. Хельсинки – Турку – Стокгольм

2. Хельсинки – Хяменлинна – Тампере – Вааса – Коккола – Оулу – Кеми – Рованиеми

3. Хельсинки – Котка – Выборг – Кякисалми – Сортавала – Йоэнсуу

4. Хельсинки – Лахти – Миккели – Ювяскюля – Куопио – Иисалми – Каяни.

Приступая к рассмотрению маршрута номер 3, проходящего через Выборг, скажу, что первые два маршрута могут начать работать уже этой осенью, поскольку для этого все готово. Развив третий маршрут и объединив его с маршрутом Хельсинки – Турку – Выборг, его значение вырастет многократно. Выборг станет не только узлом для перевозок внутри страны, но будет возможность продлить маршрут через Выборг до Петербурга, а через Россию до Азии и Японии. Вполне вероятно, что эта линия станет важной не только для Северной Европы, но и привлечет сюда перевозчиков из Лондона, Парижа и остальных торговых центров Западной Европы, которые через Северную часть Финского залива продолжат свой путь в Россию и Азию. Об этом говорят стабильные государственные и экономические условия северных стран. На этом маршруте надо будет преодолеть границу лишь одного государства – из Стокгольма на восток будет вести прямая линия. Поскольку у этого пути большое будущее и международное значение, то нам необходимо как можно быстрее осуществить наши планы, чтобы возможное движение из Западной Европы не было организовано по Южной части Финского залива. Уже сейчас в подходящее время года действует маршрут Стокгольм – Хельсинки - Таллинн - Петербург., но обычно желают видеть прямой путь через Финляндию на восток. Сейчас, добавление в маршрут Эстонии, добавляет и хлопот не только из-за протяженности маршрута, но и из-за лишнего пункта пограничного и таможенного контроля. Маршрут через Финляндию предлагает более выгодные транспортные условия.

Выборг – узел национальных воздушных перевозок

Наряду с большим международным значением, Выборгская линия будет выполнять свою задачу и в национальных воздушных перевозках. Расширяющаяся крупная промышленность Карелии сможет соприкасаться с экономической жизнью других стран совершенно по-другому. Самолеты уменьшат временные промежутки, ускорят доставку почты, а эти факторы являются определяющими в современной экономической жизни.

Возникает вопрос, сможет ли маршрут Хельсинки – Выборг открыться ранее, чем будет построен аэродром в Котке? Беспосадочный полет из столицы до Выборга слишком длинный, в том числе и с точки зрения безопасности. Это препятствие, если конечно аэродром в Котке не соберутся строить, можно обойти, используя летное поле в Цтти.

Летное поле в Каръяла как Выборгский аэродром

Место размещения Выборгского аэродрома основательно изучалось. Для этих целей предлагались: Пиен-Мерийоки, Хяуру, Лиимата и, расположенная за районом Каръяла, территория. У первых трех площадок есть свои минусы, главным из которых является тот, что будущее расширение летных полос в этих местах сильно ограничено. Таким образом наиболее всего подходит поле за районом Каръяла, которое уже получило соответствующее название "Аэродром Каръяла". Из центра города до поля 6,4 километра. С технической стороны эта площадь подходит для летного поля: грунт здесь либо твердый – глина с гравием, либо просто гравий. Само поле немного покатое, что не уменьшает качества летного поля, а наоборот, представляет собой выгодные условия для строительства, например, канализации, которая сможет работать эффективнее благодаря уклону. Проливные дожди не смогут помешать работе аэропорта. Общая площадь поля 40 гектар. На них будет сделано четыре взлетно-посадочных дорожки. Длина дорожек изначально будет 600 метров, а ширина – 60 метров. В дальнейшем площадь можно будет увеличить до 56 гектар, а длину дорожек до 800 метров. Максимальный уклон дорожек в длину 1:70, а в ширину 1:100. Для начала полосы будут засыпаны гравием, а пыль от самолетов будет подавляться связывающим веществом. С обеих сторон от дорожек будут покатые газоны шириной по 30 метров. За ними поле будет засыпано гравием.

