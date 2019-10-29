Выборг написал Географический диктант

В четвертый раз наш город присоединился к масштабной образовательной акции Русского географического общества. Впервые выборжцы писал географический диктант в 2016 году на базе школы № 37 – на тот момент единственной региональной площадке в Ленинградской области. Затем к проведению акции подключились практически все районы региона. Вторую площадку в Выборге три года назад организовали педагоги и активисты Российского движения школьников, участники всероссийской туристско-краеведческой экспедиции "Я познаю Россию"...