Выборг написал «Большой этнографический диктант»

В четвертый раз наш город присоединился к международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". В России ее посвятили грядущему Дню народного единства. Испытание решились пройти порядка 50 человек, большинство – студенты выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина...



