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Выборг написал «Большой этнографический диктант»

В четвертый раз наш город присоединился к международной просветительской акции "Большой этнографический диктант". В России ее посвятили грядущему Дню народного единства. Испытание решились пройти порядка 50 человек, большинство – студенты выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина...

 

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