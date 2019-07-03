Выборг: чем заняться в выходные





В субботу в библиотеке Алвара Аалто состоится праздничный концерт "Зимняя рапсодия". В программе - выступления членов ТО "Серебряная нить" и выборгских бардов. Начало в 16 часов. Приглашаются все желающие.

В 16.30 в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" в Доме молодежи на ул. Димитрова, 5 состоится вечерний лекторий "Мишка".

В 17.00 в Доме молодежи начнется концерт современных танцевальных направлений "Голоса улиц. Шоукейс".

В это же время в Доме культуры на пр. Ленина, 20 состоится отчетный концерт "Танцевальная метель" образцового танцевально-спортивного коллектива "Ариель".

22 декабря Гильдия экскурсоводов Выборга приглашает на экскурсию архитектор "Карл Леандер Иконен. Архитектор с трагической судьбой. Общественный деятель, журналист". Начало в 14 часов от школы № 1. Гид - Людмила Аврова.