Выборг. Культурная программа на выходные





В субботу, 16 ноября, в 12.00 в библиотеке Аалто начнется презентация выставки творческих работ студентов и преподавателей Академии им. Штиглица. А в 14 часов лекцию о художнике Константине Сомове "Прикосновенье лунных пальцев..." прочитает Марина Баранова, зав.отделом искусств.



В 16 часов в актовом зале Выборгской гимназии состоится абонементный концерт "Осенний калейдоскоп". Выступят студенты факультета народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова.



В 16 часов в библиотеке на Спортивной, 10 начнется творческая встреча "Знакомьтесь, выборгский поэт". Свои стихи будут читать Татьяна Сергеева и Николай Павлов. Приглашаются все желающие.



Концерт финского оркестра New Happy Brass Band состоится в субботу в лекционном зале библиотеки Аалто. Вход свободный. Начало в 17 часов.



В воскресенье, 17 ноября, гильдия экскурсоводов Выборга представит экскурсию, посвящённую Д.И. Менделееву, великому химику, который два раза был в нашем городе. Начало в 14 часов на Рыночной площади, на пересечении улиц Красноармейская и Прогонная. Гид - Лидия Воронина.