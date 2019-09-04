Великий русский писатель Леонид Андреев изобрёл… селфи

В Выборгском замке открыли выставку фоторабот литератора, который, как выяснилось, обладал многими талантами. В этом году в России проходят мероприятия, приуроченные к 100-летию памяти писателя Леонида Андреева. Орловский объединённый государственный литературный музей презентовал в Выборге экспозицию, в которую вошли копии коллекции автохромов – она хранится в доме Леонида Андреева в Орле...



