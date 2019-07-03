Ваши новогодние пожелания услышит и увидит весь Выборг



Приближается традиционный период предновогодних хлопот. Ещё есть время купить подарки и подобрать теплые слова для поздравлений...

Говорят, что искренне произнесённые добрые пожелания сбываются. Так подарите же родным и друзьям (а может, всем жителям нашего города или даже области, да что там - всей страны!) своё тёплое новогоднее видеопоздравление. Запишите его на смартфон или планшет и присылайте нам на электронную почту info@vyborg.tv до 15 декабря. Ваши добрые пожелания увидят зрители телеканала ВМТК, а кроме того, мы разместим их в социальных сетях и на сайте vyborg.tv.

Авторов трёх самых оригинальных поздравлений ждут новогодние призы от Медиа Группы "Наш Город".