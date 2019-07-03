Вандалы выломали ограждение на набережной у Петровского моста



В Выборге ЧП. На набережной 30-го Гвардейского Корпуса неизвестными вандалами сломано ограждение. Две литые чугунные секции под Петровским мостом выломаны из гранитных оснований и сброшены в воду. Комитет по городскому хозяйству предпринимает меры по скорейшему восстановлению утраченных элементов ограждения. По предварительной оценке, ущерб составил порядка 120 000 рублей.

"Сроки восстановления ограждения будут зависеть от того, в каком состоянии окажется поднятый из воды фрагмент. В случае, если чугунное ограждение восстановлению не подлежит, потребуется изготовить новое", - сообщил председатель комитета по городскому хозяйству районной администрации Алексей Туркин.

Заявление о факте вандализма направлено в полицию. Администрация Выборгского района просит откликнуться свидетелей происшествия.