Валенок как символ России

Арт-объект «Цветущий луг», представляющий собой гигантский валенок, начал свое путешествие по Ленинградской области от духовно-просветительского центра им. св. Игнатия Богоносца в Колтушах. Далее валенок отправится в Выборг и Приозерск.

Фото: eparchiya-viborg.ru Валенок "Цветущий луг" имеет 3,2 метра в высоту, длину стопы 2 метра и 3-метровый обхват голенища. Он является копией валенка-рекордсмена, который находится в постоянной экспозиции в деревне Верхние Мандроги Подпорожского района и занесён в книгу рекордов России и книгу рекордов Гиннесса.



Автор арт-объекта Валерия Лошак считает, что именно валенок является символом России. Таким образом художница популяризирует развитие туризма в области, привлекает внимание к национальной культуре и традициям, вызывает у жителей интерес к самобытной архитектуре областных храмов.