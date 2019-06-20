Единственная в России работа известного финского художника XX века уйдет с молотка

В здании Финляндского объединённого банка в Выборге (Пионерская, 2) сохранилась фреска II десятилетия XX века, на которой изображена панорама города. Автор фрески - известный финский художник, уроженец Выборга, Бруно Туукканен. Это единственная сохранившаяся в России работа мастера. Фреска выполнена художником в момент перестройки здания банка архитектором Уно Ульбергом.

Дмитрий Семенов, главный редактор издательства "Фаворит-Выборг" Это единственное произведение, сохранившееся от Бруно Туукканена - выборгского художника, который родился здесь в 1891 году. Здесь же он первоначально получил образование в Выборгской рисовальной школе. Вместе с Уно Ульбергом он расписывал зал ресторана "Круглая башня", зал ресторана в гостинице "Выборг", зимний сад в доме "Эден". Но, к сожалению, ни одна из этих работ не сохранилась.

Сейчас здание банка, на стене которого располагется фреска, выставлено на продажу.