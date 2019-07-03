В воскресенье пригородные поезда переходят на новый график движения





Северо-Западная пригородная пассажирская компания информирует пассажиров о том, что в ночь с 7 на 8 декабря вступает в действие новый график движения пригородных поездов. По обновлённому расписанию электрички начнут курсировать в 3 часа ночи 8 декабря.

Брошюры с расписанием движения электричек можно приобрести в железнодорожных пригородных кассах. Стоимость одного экземпляра – 35 рублей. Специалисты СЗППК настоятельно не рекомендуют покупать брошюры с расписанием у нелегальных торговцев.