В воскресенье Финляндия перейдет на зимнее время

В воскресенье Финляндия переведет стрелки часов на один час назад.

Финляндия вот уже два года продвигает идею отказаться от сезонной смены времени, пишет YLE. Еще весной казалось, что вся Европа поддерживает ее в этом вопросе. Теперь же выяснилось, что особого желания перейти на режим одного времени нет. Негативно к реформе относятся в Великобритании, Греции, Португалии и на Кипре. Испания, Франция и Дания пока не определились. Чехия поддерживает Финляндию в этом вопросе.

Фото: Ismo Pekkarinen / AOP