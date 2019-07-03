В выходные в Выборге не будет скучно

В предстоящие выходные дни в Выборге пройдут экологическая и образовательная акция, состоятся концерты, вернисажи, экскурсии... В общем, культурный отдых на все вкусы. Погода не должна помешать :)





26 октября активисты группы "Зеленое будущее. Экологическое движение, Выборг" проводят очередную ежемесячную акцию по сбору вторсырья. Она проходит в Прогонном сквере с 12 до 14 часов. Здесь принимают тетрапак, металл (жестяные и алюминиевые банки), стеклотару, пластиковую тару, диски, полиэтиленовые пакеты и др.



26 октября в Доме культуры выступит джазовый инструментальный коллектив Newzette (художественный руководитель Алексей Климентьев). Концерт "Головокружительный аккордеон" пройдет в рамках XII сезона абонемента "Встречи с музыкой". В программе произведения А. Пьяццолы, Р. Гальяно и др. Начало в 16.00.



26 октября в 16 часов в соборе святых Петра и Павла начнется концерт органной музыки, посвященный 220-летию собора. Исполнители: преподаватель Московской консерватории Марина Воинова (орган), Марина Кувшинова (орган), Дарья Шкурлятьева (виолончель, виола да гамба), хор им. Микаэля Агриколы. В программе произведения Баха, Телемана, Вальтера, Гайдна, Глюка, Абеля. Концерт организован при содействии Центра культурного и творческого развития "Арт Про" (Москва). Вход свободный.

27 октября

В воскресенье Выборг вместе со всей Россией напишет географический диктант. Площадки для проведения всероссийской акции организованы на базе школ №№ 14 и 37. Диктант будет включать в себя 40 заданий, на выполнение которых отведен один час. Правильные ответы опубликуют на сайте Русского географического общества 31 октября. Начало в 12 часов.



Бесплатная экскурсия "Архитектура Уно Ульберга" начнется в воскресенье в 13 часов. Экскурсовод Алла Матвиенко проведет участников по местам, связанным с выдающимся выборгским архитектором. Сбор у кафе по адресу Ленинградский проспект, 10.



В 14:00 в художественной галерее "Арт-Холл" на Димитрова, 5 торжественно откроется новая выставка "Созвучие палитр". Работы представит творческое объединение "Равновесие". Посетители галереи смогут пообщаться с авторами работ.



В соборе св. Петра и Павла в воскресенье состоится осенний концерт под названием "Споёмте, друзья!". Выступят детский хор "Радость" и молодежный хор "Откровение" (художественный руководитель С. Решетникова), студенческий хор СЗГМУ им. Мечникова, хор духовенства Выборгской епархии. Начало в 17:30. Вход свободный.