В выборгскую детскую больницу поступил новый рентген аппарат

Для нескольких больниц Ленинградской области закуплены новые цифровые рентгенографические аппараты. Дорогостоящее оборудование уже поступило в детскую городскую больницу Выборга. Оформление разрешительной документации на ввод рентгена в эксплуатацию займет порядка двух месяцев. Средства на приобретение аппарата выделены из федерального и областного бюджетов. Кроме того, началось проектирование капитального ремонта здания педиатрического отделения больницы.



Ремонтные работы в педиатрическом отделении начнутся в следующем году. В планах - капитальный ремонт инфекционного отделения.