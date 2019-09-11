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Сегодня, 15:04

В выборгскую детскую больницу поступил новый рентген аппарат

Для нескольких больниц Ленинградской области закуплены новые цифровые рентгенографические аппараты. Дорогостоящее оборудование уже поступило в детскую городскую больницу Выборга. Оформление разрешительной документации на ввод рентгена в эксплуатацию займет порядка двух месяцев. Средства на приобретение аппарата выделены из федерального и областного бюджетов. Кроме того, началось проектирование капитального ремонта здания педиатрического отделения больницы.

Ремонтные работы в педиатрическом отделении начнутся в следующем году. В планах - капитальный ремонт инфекционного отделения.

Метки детская больницакапитальный ремонтрентген
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