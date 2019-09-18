В выборгском Доме молодёжи готовы обучить танцам в стиле КРАМП

Молодежный клуб "Roxy" открыл новое направление – КРАМП. Первое занятие прошло в Доме молодёжи. Стиль КРАМП – это современный уличный танец. Он появился в США, в начале 90-х. Его отличает резкая энергетика и отрывистость движений. В России крампинг ещё только набирает обороты. По словам тех, кто "в танцах", КРАМП позволяет выразить и выплеснуть наружу все накопившиеся эмоции и превратить их в зажигательное, интересное шоу. Тренировки проходят в Доме молодёжи, на улице Димитрова, 5 с 16:30 по вторникам и четвергам. Клуб "Roxy" ждёт юных любителей уличных танцев 10-12 лет.