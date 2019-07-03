В выборгской администрации обсудят вопрос чистоты дворов и подъездов

Общественно-координационный совет по ЖКХ 20 ноября проведёт заседание, на котором будет обсуждаться вопрос чистоты дворовых территорий и внутридомового пространства. Эта тема весьма актуальна для выборжцев и активно обсуждается в соцсетях. Между тем, по факту, несанкционированные свалки устраивают сами горожане, порой не задумываясь о последствиях. В заседании общественно-координационного совета примут участие представители комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района, единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и управляющих организаций, обслуживающих жилфонд. По итогам обсуждения они составят план мероприятий по предотвращению образования мусора во дворах.