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Сегодня, 12:05

В выборгской администрации обсудят вопрос чистоты дворов и подъездов

Общественно-координационный совет по ЖКХ 20 ноября проведёт заседание, на котором  будет обсуждаться вопрос чистоты дворовых территорий и внутридомового пространства. Эта тема весьма актуальна для выборжцев и активно обсуждается в соцсетях. Между тем, по факту, несанкционированные свалки устраивают сами горожане, порой не задумываясь о последствиях.  В заседании общественно-координационного совета примут участие  представители комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района, единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и управляющих организаций, обслуживающих жилфонд. По итогам обсуждения они составят план мероприятий по предотвращению образования мусора во дворах.

Метки администрациядворыподъездыпорядокчистота
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