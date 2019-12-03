В урочище Меркки перезахоронили останки погибших в этих местах красноармейцев

30 ноября – в день начала Зимней войны в Выборгском районе перезахоронили с воинскими почестями останки бойцов и командиров Красной Армии, погибших при штурме линии Маннергейма. Предположительно, среди них был герой Советского союза Иван Михайлович Самойлов. Он первым поставил красный флаг на доте Миллионном, был смертельно ранен и погиб в 2,5 километрах отсюда. Иван Самойлов и ещё 191 красноармеец нашли последний приют в урочище Меркки.