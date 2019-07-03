В субботу в Выборгский район приедет губернатор 

28 декабря состоится рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Выборгский район. Планируется, что на птицефабрике "Роскар" глава региона запустит в работу новейший комплекс по переработке куриного помёта. Завод будет перерабатывать отходы жизнедеятельности птицы в тепловую энергию и биоминеральные удобрения.

В Выборге губернатор посетит открытую после реновации школу № 6, осмотрит несколько жилых домов, где продолжается капремонт, и благоустроенную территорию Смоляного мыса. Ждут Александра Дрозденко и в областном архиве в Выборге, где открывается выставка "Область театра".